İstanbul'a çok yakın... Müflizdere Kanyonu doğaseverlerin akınına uğruyor

AA muhabirinin de eşlik ettiği kanyon gezisinde açıklama yapan İstanbul Doğa Sporları Kulübü Başkanı Süleyman Şahin, etkinliklerine katılan doğaseverlerin hayatın yükünü şehirde bırakıp, doğayla iç içe nefes alarak stres atığını, doğada özgür bir gün geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Şahin, doğa yürüyüşlerinin dağcılık spor branşının bir alt disiplini olduğunu dile getirerek, "Yaz aylarından ıslak dere yürüyüşlerini ve kanyon yürüyüşlerini tercih ederiz. Kanyondaki, zor bir doğa yürüyüşüdür. Düşme riski yüksek olduğu için dikkatli olmak gerekiyor. Ekip olarak yavaş yavaş tek sıra halinde ilerliyoruz. Zaman zaman belimize kadar suya giriyoruz, zaman zaman da yüzmek durumunda kalıyoruz. Düşme riski çok yüksek olduğu için dere ve kanyon yürüyüşlerinde mutlaka kask kullanıyoruz" diye konuştu