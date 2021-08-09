İstanbul'a çok yakın... Müflizdere Kanyonu doğaseverlerin akınına uğruyor
Kocaeli'deki 8 kilometre uzunluğundaki Müflizdere Kanyonu, göletleri ve şelaleleriyle kentin stresinden ve sıcağından kaçmak isteyen doğaseverler tarafından ilgi görüyor.
Şehrin kalabalığından ve sıcaktan bunalanlar hafta sonları doğa dernekleri tarafından İstanbul ve yakın çevresindeki doğal güzelliklerin bulunduğu yerlere düzenlenen gezilerle nefes alıyor.
İstanbul Doğa Sporları Kulübü de kentte sıcaktan ve kalabalıktan uzaklaşıp, doğayla iç içe olmak isteyenler için trekking ve hiking (günübirlik doğa yürüyüşü) düzenliyor. Kulübün etkinliklerine katılanlar, yakın illerdeki doğal güzellikleri keşfederken, doğayı koruma konusunda da bilinçleniyor.
Kocaeli'deki Müflizdere (Serindere) Kanyonu da doğaseverler tarafından günübirlik gezilerde tercih ediliyor. Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı'nın üst kısmında yer alan 8 kilometre uzunluğundaki kanyonda, havuz şeklinde pek çok gölet yer alıyor. Yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 şelale bulunan kanyon, bölgenin en zor kanyonu olarak değerlendiriliyor.
AA muhabirinin de eşlik ettiği kanyon gezisinde açıklama yapan İstanbul Doğa Sporları Kulübü Başkanı Süleyman Şahin, etkinliklerine katılan doğaseverlerin hayatın yükünü şehirde bırakıp, doğayla iç içe nefes alarak stres atığını, doğada özgür bir gün geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.
Şahin, doğa yürüyüşlerinin dağcılık spor branşının bir alt disiplini olduğunu dile getirerek, "Yaz aylarından ıslak dere yürüyüşlerini ve kanyon yürüyüşlerini tercih ederiz. Kanyondaki, zor bir doğa yürüyüşüdür. Düşme riski yüksek olduğu için dikkatli olmak gerekiyor. Ekip olarak yavaş yavaş tek sıra halinde ilerliyoruz. Zaman zaman belimize kadar suya giriyoruz, zaman zaman da yüzmek durumunda kalıyoruz. Düşme riski çok yüksek olduğu için dere ve kanyon yürüyüşlerinde mutlaka kask kullanıyoruz" diye konuştu