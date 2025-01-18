İstanbul'a gezmeye geldi, kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y., aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada T.Ö., yerdeki Y.'yi karnından bıçakladı. Saldırının ardından şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Y., hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.Y.'nin cenazesi ailesinin de bulunduğu memleketi Batman'da, Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Kavga anları da güvenlik kamerasıyla kaydedildi.