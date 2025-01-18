İstanbul'a gezmeye geldi, kavgada bıçaklanarak öldürüldü
Ataşehir'de, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'a gezmeye gelen 23 yaşındaki S.Y., kendisine küfür ettikleri iddiasıyla tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, 9 Ocak saat 03.15 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Batman'dan, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir restorana çalışmak için gelen S.Y. ve arkadaşları İstanbul'a gezmeye geldiler.
Y., sürücüsü olduğu hafif ticari araçla cadde üzerine ilerlerken bu sırada yol kenarında bulunan Ö.K., A.A. ve T.Ö. tarafından iddiaya göre kendilerine küfür edildi. Y. ve arkadaşları araçtan inip şüphelilerle tartışmaya başladı.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y., aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada T.Ö., yerdeki Y.'yi karnından bıçakladı. Saldırının ardından şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Y., hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.Y.'nin cenazesi ailesinin de bulunduğu memleketi Batman'da, Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Kavga anları da güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, kaçan şüpheliler Ö.K., A.A. ve T.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ö ve Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.A. ise adi kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)