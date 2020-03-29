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  3. 29 Mart 2020 14:02

İstanbul'a giriş-çıkışlarda koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs seferlerinin dün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğinin açıklanmasının ardından İstanbul'un giriş ve çıkışlarında trafik polislerinin denetimleri devam ediyor.

İstanbul'a giriş-çıkışlarda koronavirüs denetimi

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında dün saat 17.00'den itibaren şehirlerarası otobüs seferlerinin yapılabilmesi için seyahat izni gerekiyor. Ayrıca taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına da izin verilmiyor. Bu kapsamda trafik polislerinin İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimleri devam ediyor.

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İstanbul'a giriş-çıkışlarda koronavirüs denetimi

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE SERVİSLER DENETLENDİ
D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde İstanbul çıkışına seyir halinde olan araçlar polis ekipleri tarafından durdurularak denetlendi. Özellikle servis aracı ve şehir içi toplu taşıma araçlarını durduran polis ekipleri kapasiteye uygun yolcu taşınıp taşınmadığını kontrol ederek, sürücülere araçların gideceği yeri sordu.

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İstanbul'a giriş-çıkışlarda koronavirüs denetimi

Polislerin durdurduğu bir servis aracı sürücüsüne kapasiteden fazla yolcu taşıdığı için cezai işlem uygulandı. Servisteki bazı personeller araçtan inerek, servisin diğer çalışanları bırakıp gelmesini bekledi. Polis ekipleri ayrıca otomobilleri de durdurarak sürücü ve yolculara 'evde kal' çağrısı yapıyor.

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İstanbul'a giriş-çıkışlarda koronavirüs denetimi

İstanbul'dan Ankara istikametine giden ve içinde 5 kişinin bulunduğu otomobili durduran trafik polisi ekipleri sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirterek, bu şekilde yolculuğun sağlık açısından riskli olduğunu ifade etti.

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