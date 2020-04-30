İstanbul'a kaçak girişlere jandarma baskını
Coronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi.
Coronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi.
İstanbul'un Tekirdağ'a sınırı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ne giden tüm ara yollar, jandarma ekiplerince iş makinesiyle toprak yığını dökülerek kapatıldı.
Tekirdağ'a gelmek isteyenler, kontrol noktaları ve jandarmanın kapattığı yollardan geçemeyince, ekili tarlaları kullanmaya başladı.