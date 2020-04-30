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  3. 30 Nisan 2020 12:01

İstanbul'a kaçak girişlere jandarma baskını

Coronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi.

İstanbul'a kaçak girişlere jandarma baskını

Coronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi.

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İstanbul'a kaçak girişlere jandarma baskını

İstanbul'un Tekirdağ'a sınırı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ne giden tüm ara yollar, jandarma ekiplerince iş makinesiyle toprak yığını dökülerek kapatıldı.

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İstanbul'a kaçak girişlere jandarma baskını

Tekirdağ'a gelmek isteyenler, kontrol noktaları ve jandarmanın kapattığı yollardan geçemeyince, ekili tarlaları kullanmaya başladı.

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İstanbul'a kaçak girişlere jandarma baskını

Bu nedenle ekili alanları büyük zarar verdi. Çiftçiler de tarlalarından araçların geçtiği yolları kazıp çukurlar açtı.

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