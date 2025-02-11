İstanbul'a kış bir geldi, pir geldi: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Başakşehir'de Fatih Terim Stadyumu çevresinde etkili olan kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İETT otobüsü yolda kaldı. Avcılar Firuzköy'de ise, araçlar yollarda mahsur kaldı. Kar lastiği olmayan araçlar karla kaplı yollarda kaza yaptı. Beylikdüzü'nde bir otomobil park halindeki araca çarptı; geri kayan bir araç ise kaldırımdaki direğe çarparak durabildi.