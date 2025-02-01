İstanbul'a kış geliyor: AKOM kar yağışı için tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta sonuna kadar ılıman hava şartları devam edecek. Kent genelinde 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı beklendiği kent genelinde Çarşamba günü 1-5 santim aralığında, Perşembe günü ise 10 ila 20 santimetreye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.