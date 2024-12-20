İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar tarih verdi
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul'da yarın sıcaklıklar düşecek ve sağanak yağış etkili olacak. Peki kar ne zaman yağacak? İşte orta vadeli hava durumu tahminleri...
İstanbul'da hafta sonu yağmur etkili olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul'da yarın (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde yarın sabah itibaren sıcaklıkların 5 derece birden düşecek. Pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen gök gürültülü ve kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz."
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken ''İstanbul'da ne zaman kar yağacak?'' sorusu gündemde yerini koruyor. İstanbul Havalimanı’ndaki kış hazırlıklarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında bu soruya cevap geldi.
"BU KIŞ YAĞIŞLI GEÇECEK"
Havalimanının Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İstanbul Havalimanı’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dört ayrı istasyonu olduğunu, buradan anlık hava durumu bilgisini alabildiklerini kaydetti.
Büyükkaytan, “Bu sene kışın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ümit ederiz ki fırtına şeklinde olan kar yağışı yaşamayız.” dedi.