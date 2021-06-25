İstanbul'a yakın en iyi kamp alanları: Olanakları, ücreti ve daha fazlası...

Salaş Camping'te daha kamp alanına girişte kamp alanı ve kuralları hakkında bilgilendiriliyorsunuz. Çalışanlara her daim muhatap anlamında ulaşabiliyorsunuz. Kamp ücreti ise kişi başı 40 TL.

Ayrıca kamp alanının kampçılık ekipmanları olmayanlar için, içinde 2 kişilik ev tipi yatak, nevresim, yastık, yorganı olan tam teşekküllü çadır kiralama hizmeti bulunuyor. Bunların gecelik konaklama ücreti ise 125 TL, kişi başı 62.5 TL'ye geliyor.

Giriş için bir başka ÖNEMLİ unsur; Salaş Camping'e girişte dam uygulaması yapılıyor. Tek kadın olarak girebilir ama tek erkek olarak içeri giremezsiniz. Kadın-erkek arkadaş grupları ve aile kabul ediliyor.