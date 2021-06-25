İstanbul'a yakın en iyi kamp alanları: Olanakları, ücreti ve daha fazlası...
Pandemi nedeniyle izole bir tatil yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri de kamp alanları. İşte doğa ile baş başa kalabileceğiniz İstanbul'a yakın en iyi kamp alanları...
İşte NTV'den Serdar Uzun'un derlediği en iyi kamp alanları...
Salaş Camping, Kıyıköy / Kırklareli
Kırklareli'ne bağlı bir sahil kasabası olan Kıyıköy, yeşille mavinin kucaklaştığı Karadeniz'i seyreden bir tepe üzerine kurulu. Önünüzün dere-yeşillik, arkanızın deniz olduğu bir alanda konumlanan Salaş Camping, özellikle yaz aylarında Trakya Bölgesi'nde kamp yapılacak yerler arasında en en çok tercih edilen kamp alanlarından birisi.
İstanbul'a 2.5 saat uzaklıktaki aile işletmesi Salaş Camping, Istranca Ormanları'nın temiz havasında sakin doğa ortamıyla ziyaretçilerini karşılıyor.
Salaş Camping'te daha kamp alanına girişte kamp alanı ve kuralları hakkında bilgilendiriliyorsunuz. Çalışanlara her daim muhatap anlamında ulaşabiliyorsunuz. Kamp ücreti ise kişi başı 40 TL.
Ayrıca kamp alanının kampçılık ekipmanları olmayanlar için, içinde 2 kişilik ev tipi yatak, nevresim, yastık, yorganı olan tam teşekküllü çadır kiralama hizmeti bulunuyor. Bunların gecelik konaklama ücreti ise 125 TL, kişi başı 62.5 TL'ye geliyor.
Giriş için bir başka ÖNEMLİ unsur; Salaş Camping'e girişte dam uygulaması yapılıyor. Tek kadın olarak girebilir ama tek erkek olarak içeri giremezsiniz. Kadın-erkek arkadaş grupları ve aile kabul ediliyor.
Kamp alanında tuvalet-duş sorunu bulunmuyor. Kadın-erkek ayrı alanlarda tuvalet ve duş imkanı mevcut.
Mutfakta getirdiğiniz yiyecekleri koyabileceğiniz ortak buzdolabı mevcut. Mutfak malzemelerinizin temizliğini ise bulaşık istasyonunda yapabiliyorsunuz.
Kendi kafeteryalarından kahvaltı, ızgara çeşitleri, taze balık, patates kızartması, çay-kahve gibi çeşitli yeme içme ihtiyaçlarınızı da karşılayabiliyorsunuz. Soğuk içecek ve alkolleri de mevcut.
Kamp alanında aracınızı ücretsiz olarak park edebileceğiniz geniş bir otopark alanı mevcut.
Yer ateşi yakmak yasak ancak kamp alanı doğayı korumak adına sadece kendileri tek bir noktada çok güzel bir ortak ateş yakıyor.
Mangal ise serbest. Kendi mangalınızı getirebilir ya da mekandan mangal kiralayabilirsiniz.