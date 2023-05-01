İstanbul'da 1 Mayıs coşkusu havadan görüntülendi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlandığı Maltepe Miting Alanı havadan görüntülendi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamak için sabah erken saatlerden itibaren Maltepe Miting Alanına gelen vatandaşlar polis kontrolü ve sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde alana giriş yaptı.
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Sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları öğlen saat 12.00 sıralarında kortej halinde yürüyerek miting alanına geldi. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Alandaki kalabalık havadan görüntülendi. (DHA)
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