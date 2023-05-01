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İstanbul'da 1 Mayıs coşkusu havadan görüntülendi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlandığı Maltepe Miting Alanı havadan görüntülendi.

İstanbul'da 1 Mayıs coşkusu havadan görüntülendi - Resim: 1

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamak için sabah erken saatlerden itibaren Maltepe Miting Alanına gelen vatandaşlar polis kontrolü ve sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde alana giriş yaptı. 

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İstanbul'da 1 Mayıs coşkusu havadan görüntülendi - Resim: 2

Sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları öğlen saat 12.00 sıralarında kortej halinde yürüyerek miting alanına geldi. Polis geniş güvenlik önlemi aldı.  Alandaki kalabalık havadan görüntülendi. (DHA)

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İstanbul'da 1 Mayıs coşkusu havadan görüntülendi - Resim: 3
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İstanbul'da 1 Mayıs coşkusu havadan görüntülendi - Resim: 4
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