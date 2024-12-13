İstanbul'da 10 aylık bebeğin ölümüyle ilgili kahreden şüphe
İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 10 aylık bebeğin ölümüyle ilgili ortaya atılan "ihmal" iddiası dikkat çekti. 10 aylık minik bebeğin ölmeden önce rahatsızlanarak özel bir hastaneye götürüldüğü, burada iğne yapıldıktan sonra taburcu edildiği ortaya çıktı...
İstanbul Kağıthane'de 5 çocuk sahibi A.A. ve K.A. çiftinin 10 aylık bebeği P.A., uykuya daldıktan bir süre sonra annesi tarafından nefes almadığı fark edilince ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bebeğin ölümünden önce rahatsızlanıp özel bir hastaneye kaldırıldığı ve iğne yapılıp taburcu edildiği ortaya çıktı.
Olay, 11 Aralık Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. ve K.A. (35) çiftinin 5 çocuğundan biri olan 10 aylık P.A., rahatsızlanarak Çağlayan'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada iğne yapılan bebek ardından taburcu edildi.
Evde uykuya yatırılan bebeğin 4 saat sonra nefes almadığını ve morarmaya başladığını fark eden annesi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında P.A. bebek, Merkez Mahallesi'ndeki Kızılay Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
P.A.'nin hayatını kaybetmesinin ardından polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı çalışma sonucunda ölümünün şüpheli görülmesi üzerine bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada ön otopsisi yapılan P.A., ailesine teslim edildi. Bebeğin zehirli ishal (rota virüsü) hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği ve ilk götürüldüğü özel hastanede yatışının yapılmayarak sadece iğne yapılarak taburcu edilmesi nedeniyle ihmal olabileceği öne sürüldü. Öte yandan anne K.A.'un müşteki olarak ifadesi alındığı öğrenildi. Hamidiye Mahallesi'ndeki Ulu Camii'nde dün öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan P.A. bebek, Sarıyer Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi. (DHA)