İstanbul'da 10 ilçede uyuşturucu operasyonu

Polisin baskın yaptığı adreslerden biri de, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'taki bir gece kondu oldu. Adreste oturan 74 yaşındaki solunum cihazına bağlı M.B.'nin de gözaltı kararı verilenler arasında olduğu öğrenildi. Gecekondunun bulunduğu sokağın iki tarafını da görecek şekilde kurulan güvenlik kameraları ise dikkat çekti.