İstanbul'da 100 metrelik gemi karaya oturdu
İstanbul Sarıyer açıklarında 100 metrelik kargo gemisi karaya oturdu. Kurtarılması için çalışma başlatılan gemi, havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik 'Razouk' isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Kurtarılması için çalışmaların başlatıldığı gemi havadan görüntülendi. (DHA)
