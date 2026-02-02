  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da 100 metrelik gemi karaya oturdu

İstanbul Sarıyer açıklarında 100 metrelik kargo gemisi karaya oturdu. Kurtarılması için çalışma başlatılan gemi, havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da 100 metrelik gemi karaya oturdu - Resim: 1

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik 'Razouk' isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu. 

İstanbul'da 100 metrelik gemi karaya oturdu - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 

İstanbul'da 100 metrelik gemi karaya oturdu - Resim: 3

Kurtarılması için çalışmaların başlatıldığı gemi havadan görüntülendi. (DHA)

İstanbul'da 100 metrelik gemi karaya oturdu - Resim: 4
