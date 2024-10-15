İstanbul'da 100 milyon TL'lik operasyon: Ele geçirilenler Emniyet'te sergilendi
İstanbul Fatih'te 3 ayrı depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 100 milyon TL olduğu belirtilen 73 bin 104 kaçak kol saati yakalandı.
Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim Pazartesi günü Fatih'te kaçak yollardan ülkeye sokulduğu tespit edilen kol saatlerinin bulunduğu 3 depoya operasyon düzenledi.
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Operasyonda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 73 bin 104 kol saati yakalanırken 2 şüpheli de gözaltına alındı.
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Öte yandan ele geçirilen kol saatleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.
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