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İstanbul'da 100 milyon TL'lik operasyon: Ele geçirilenler Emniyet'te sergilendi

İstanbul Fatih'te 3 ayrı depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 100 milyon TL olduğu belirtilen 73 bin 104 kaçak kol saati yakalandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da 100 milyon TL'lik operasyon: Ele geçirilenler Emniyet'te sergilendi - Resim: 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim Pazartesi günü Fatih'te kaçak yollardan ülkeye sokulduğu tespit edilen kol saatlerinin bulunduğu 3 depoya operasyon düzenledi. 

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İstanbul'da 100 milyon TL'lik operasyon: Ele geçirilenler Emniyet'te sergilendi - Resim: 2

Operasyonda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 73 bin 104 kol saati yakalanırken 2 şüpheli de gözaltına alındı. 

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İstanbul'da 100 milyon TL'lik operasyon: Ele geçirilenler Emniyet'te sergilendi - Resim: 3

Öte yandan ele geçirilen kol saatleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

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İstanbul'da 100 milyon TL'lik operasyon: Ele geçirilenler Emniyet'te sergilendi - Resim: 4
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