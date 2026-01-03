İstanbul'da 11 milyar TL'lik vurgun iddiası sonrası lüks oto galeriye operasyon
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, müşterilerden ve yatırımcılardan milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gündeme gelen lüks otomobil galerisine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda galerinin garajındaki tüm lüks otomobillere tek tek el konuldu.
Kaynak: İHA
İddiaya göre, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan ve lüks araçların satıldığı bir oto galeri, uzun süredir sessizliğe büründü.
Müşterilerden ve yatırımcılardan aldığı paralarla milyarlarca liralık vurgun yaptığı öne sürülen galeri sahibinin, Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı iddia edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan lüks otomobil galerisine operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında galeri içerisinde bulunan otomobiller üzerinde inceleme yapıldı.
