İstanbul'da 1,1 milyon tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

MUTFAK EŞYASI YERİNE KAÇAK TIBBİ KORUYUCU EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ Aracın dorsesi açıldığında araçta beyan edilen plastik ev ve mutfak eşyasının bulunmadığı, bunun yerine yurt dışına çıkarılması Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine bağlı olan, beyan edilmeyen ve firmaca herhangi bir izin belgesi sunulmayan çok sayıca tıbbi koruyucu ekipman ele geçirildi.