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  3. 03 Mayıs 2020 11:01

İstanbul'da 1,1 milyon tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Ticaret Bakanlığı'nın kullanımında bulunan bilgi sistemleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu Muratbey Gümrük Sahası'nda bulunan bir TIR inceleme altına alındı.

İstanbul'da 1,1 milyon tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Ticaret Bakanlığı'nın kullanımında bulunan bilgi sistemleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu Muratbey Gümrük Sahası'nda bulunan bir TIR inceleme altına alındı.

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İstanbul'da 1,1 milyon tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

İnceleme neticesinde plastik ev ve mutfak eşyası taşıdığı beyan edilen yabancı plakalı TIR, riskli olarak değerlendirildi. X-Ray tarama cihazına sevk edilen ve tarama neticesinde şüpheli yoğunluğa rastlanan TIR, arama hangarına alındı.

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İstanbul'da 1,1 milyon tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

MUTFAK EŞYASI YERİNE KAÇAK TIBBİ KORUYUCU EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ Aracın dorsesi açıldığında araçta beyan edilen plastik ev ve mutfak eşyasının bulunmadığı, bunun yerine yurt dışına çıkarılması Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine bağlı olan, beyan edilmeyen ve firmaca herhangi bir izin belgesi sunulmayan çok sayıca tıbbi koruyucu ekipman ele geçirildi.

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İstanbul'da 1,1 milyon tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi

Yapılan sayımda izinsiz belgesiz, beyan edilmeksizin yasalara aykırı olarak yurt dışına çıkarılmak istenen toplam 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum tespit edildi.

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