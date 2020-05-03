İstanbul'da 1,1 milyon tl'lik tıbbi malzeme ele geçirildi
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Ticaret Bakanlığı'nın kullanımında bulunan bilgi sistemleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu Muratbey Gümrük Sahası'nda bulunan bir TIR inceleme altına alındı.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Ticaret Bakanlığı'nın kullanımında bulunan bilgi sistemleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu Muratbey Gümrük Sahası'nda bulunan bir TIR inceleme altına alındı.
İnceleme neticesinde plastik ev ve mutfak eşyası taşıdığı beyan edilen yabancı plakalı TIR, riskli olarak değerlendirildi. X-Ray tarama cihazına sevk edilen ve tarama neticesinde şüpheli yoğunluğa rastlanan TIR, arama hangarına alındı.
MUTFAK EŞYASI YERİNE KAÇAK TIBBİ KORUYUCU EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ Aracın dorsesi açıldığında araçta beyan edilen plastik ev ve mutfak eşyasının bulunmadığı, bunun yerine yurt dışına çıkarılması Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine bağlı olan, beyan edilmeyen ve firmaca herhangi bir izin belgesi sunulmayan çok sayıca tıbbi koruyucu ekipman ele geçirildi.