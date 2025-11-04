İstanbul'da 116 taksi plakası daha satıldı! Dudak uçuklatan rakam

"116 taksici esnafı veya esnaf olmaya aday hemşehrimiz ihaleye girdi ve plaka almaya hak kazandı"

Plaka satışı gerçekleştirdiği ihaleyle ilgili konuşan İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, "Uygulama tabanlı taksi ihalemizin dördüncüsünü gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 3 ihalede talepler nispeten her seferinde artsa da biraz daha düşük kalıyordu. Çünkü taksici esnafımız uygulama tabanlı taksi nedir? İhaleyle taksi nasıl alınıyor gibi usulleri yeni alışmaya başladı. Ancak bunu mutlulukla söyleyebiliriz ki; 116 taksici esnafı veya esnaf olmaya aday hemşehrimiz ihaleye girdi ve plaka almaya hak kazandı" dedi.