İstanbul'da 116 taksi plakası daha satıldı! Dudak uçuklatan rakam
İstanbul'da 2 bin 500 yeni taksi plakası için dördüncü ihale yapıldı. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede 116 adet plaka satılırken, en yüksek plaka 5 milyon TL'den alıcı buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirdeki taksi hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' projesi kapsamında 2 bin 500 yeni taksi plakası tahsis etmeye devam ediyor. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen dördüncü ihalede, 250 adet taksi plakasının satılacağını duyuruldu.
İlk plaka 4 milyon 905 bin TL + KDV bedelle satılırken, diğer plakalar 4 milyon 826 bin TL + KDV ile 5 Milyon TL + KDV arasında değişen bedellerle yeni sahiplerini buldu. Yapılan ihalede bugün toplam 116 plaka alıcı bulurken, dört ihalede toplamda 202 plaka satılmış oldu.
Geriye kalan alıcıların ödemeyi yaptıktan sonra plakalarını alacakları öğrenilirken, en yüksek taksi plakası, 5 milyon TL'ye satıldı.
"116 taksici esnafı veya esnaf olmaya aday hemşehrimiz ihaleye girdi ve plaka almaya hak kazandı"
Plaka satışı gerçekleştirdiği ihaleyle ilgili konuşan İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, "Uygulama tabanlı taksi ihalemizin dördüncüsünü gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 3 ihalede talepler nispeten her seferinde artsa da biraz daha düşük kalıyordu. Çünkü taksici esnafımız uygulama tabanlı taksi nedir? İhaleyle taksi nasıl alınıyor gibi usulleri yeni alışmaya başladı. Ancak bunu mutlulukla söyleyebiliriz ki; 116 taksici esnafı veya esnaf olmaya aday hemşehrimiz ihaleye girdi ve plaka almaya hak kazandı" dedi.