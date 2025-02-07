İstanbul'da 13. yüzyıla ait eserler ele geçirildi

HZ. İSA VE HZ. MERYEM İKONALARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, 13.yüzyıl Anadolu Selçuklu dönemine tarihlendiği düşünülen Aslan ve Güneş Tasviri damgası bulunan Gümüş malzemeden imal edilmiş 81 adet sikke, Anadolu'daki illerde ve İstanbul'da kiliselerde ayin ve ibadet amacıyla kullanılan ve buralardan farklı zaman ve şekillerde çalındığı düşünülen üzerinde Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hristiyanlık dönemine ait aziz ve azizelerin resmedildiği ahşap ve gümüş kaplamalı 184 adet ikona ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler arasında Osmanlı İmparatorluğu Batılılaşma Dönemine ait olduğu değerlendirilen cami ve medreseler başta olmak üzere dini yapılardan sökülmüş, Vakıf eseri olarak tescillenmiş olabileceği değerlendirilen ibadethanelerden çalınma ve sökülerek elde edilen 35 adet taşınmaz karo parçası, Roma İmparatorluk ve Yunan İmparatorluk dönemlerine ait olan antik şehirlerden çalındığı düşünülen 1 adet mermer Heykel bacağı, Bizans İmparatorluk Dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarların içerisinde bulunan 7 adet cam süs eşyası da bulunuyor. Operasyonlarda ele geçirilen toplam 931 tarihi eser İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.Operayonlarda yakalanan 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)