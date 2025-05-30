İstanbul'da 1.5 milyar liralık ponzi vurgunu: Onlarca mağdur var!

Mağdurları yaklaşık 1 buçuk milyon euro ile 5 buçuk milyon dolar dolandıran, çoğunluğu aynı ailenin üyelerinden olan ve aralarında mali müşavir, esnaf ve galerici olarak faaliyet gösteren şüphelilerin piyasaya 1 buçuk milyar lira tutarında çek sürdükleri öğrenildi. Dolandırıcıların kurbanı olan mağdurlar ise polise giderek duyurusunda bulundu.