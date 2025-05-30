İstanbul'da 1.5 milyar liralık ponzi vurgunu: Onlarca mağdur var!
İstanbul'un Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde onlarca kişiyi yüksek kar vaadiyle 1.5 milyar lira dolandıran şebeke, polis ekipleri tarafından çökertildi.
Fatih ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul’un birçok noktasında yüksek kar getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemini (Ponzi Sistemi) kullanarak onlarca insanı dolandıran şebeke, polis ekiplerinin aylar süren çalışmaları sonucunda çökertildi.
Mağdurları yaklaşık 1 buçuk milyon euro ile 5 buçuk milyon dolar dolandıran, çoğunluğu aynı ailenin üyelerinden olan ve aralarında mali müşavir, esnaf ve galerici olarak faaliyet gösteren şüphelilerin piyasaya 1 buçuk milyar lira tutarında çek sürdükleri öğrenildi. Dolandırıcıların kurbanı olan mağdurlar ise polise giderek duyurusunda bulundu.
2021 yılından bu yana yüksek kar vaadiyle insanları dolandıran şebekenin detayları belli oldu. Şebekenin yayılmak amacıyla referans sistemini kullandığı ve sisteme dahil ettikleri mağdurlar hakkında ‘tefecilik’ suçuyla savcılığa suç duyurusunda bulundukları; bu durumu kullanarak mağdurları tehdit ve şantaj ettikleri öğrenildi.
3’ü kadın 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri takibe alarak şebeke üyelerinin adreslerini tespit etti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda çoğunluğu akraba olan 3'ü kadın 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.