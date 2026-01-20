İstanbul'da 156 taksi plakası daha satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Uygulama Bazlı Taksi Sistemi için Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan 6'ncı ihaleye 165 başvuru yapıldı, 156 katılımcı şartlarını sağlayarak ihaleye katıldı. İhalede ilk olarak 34 TUA 300 plakası 5 milyon 350 bin TL + KDV bedelle ihale edildi.