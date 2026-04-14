İstanbul'da 16 yaşındaki trafik canavarı dehşet saçtı, yaralı sevgilisini bırakıp kaçtı!
İstanbul'un Kağıtjane ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Kazada hem yaya hem de sürücünün arkasındaki kız arkadaşı ağır yaralanırken, 16 yaşındaki şüpheli arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı.
Kaynak: DHA
Olay, 2 Mart Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K.’nin kullandığı motosiklet, caddede seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.S.H.’ye çarptı.
1 / 9
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrildi; kazada yaya M.S.H. ile sürücünün arkasında bulunan kız arkadaşı G.İ. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2 / 9
Kazada yaralanan yaya M.S.H. ile motosiklette bulunan yolcu G.İ.’ye ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
3 / 9
Yaralılar daha sonra ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
4 / 9