İstanbul'da 2 gündür haber alınamayan iş insanının sır ölümü!

BABASINI YANGIN MERDİVENİNDE BULDU

M. T., babasının dönmemesi üzerine tekrar sitenin güvenlik görevlileriyle görüştü. Yangın merdivenini kontrol eden T. ve görevliler babası Musa T.’yi yüzüstü halde hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Musa T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.