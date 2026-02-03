İstanbul'da 2 gündür haber alınamayan iş insanının sır ölümü!
İstanbul Şişli'de Aydınlı iş insanı Musa T. (47), yatak odasından dışarı açılan yangın merdiveninde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 12.45 sıralarında Fulya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıl önce Aydın’dan İstanbul’a gelen iş insanı Aydın T., bir sitede yaşamaya başladı. Babasından bir süre haber alamayan M.T. (23), 2 gün önce İstanbul’a geldi.
Eve giren T., babasının dairede olmadığını gördü. T., bunun üzerine sitenin güvenlik görevlilerine durumu bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen görevliler, T.’nin siteden çıkmadığını belirledi ancak tüm aramalara rağmen T. bulunamadı.
BABASINI YANGIN MERDİVENİNDE BULDU
M. T., babasının dönmemesi üzerine tekrar sitenin güvenlik görevlileriyle görüştü. Yangın merdivenini kontrol eden T. ve görevliler babası Musa T.’yi yüzüstü halde hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Musa T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Üstünde pijamalarının olduğu öğrenilen Musa T.'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. T.’ın yatak odasının binanın ortak yangın merdivenine açıldığı belirlendi. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)