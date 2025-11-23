İstanbul'da 2 mahalleyi savaş alanına çeviren kavga! Evleri taşladılar

'POLİS GRUBU AYIRMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTI'

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yunus Emre Mahallesi'nde başlayan kavga Atatürk Mahallesi'nde sokak aralarında devam etti. Polis grubu ayırmak için zaman zaman havaya ateş açtı. Geniş güvenlik önlemi alan ekipler, tarafları güçlükle ayırarak kavganın büyümesini engelledi. Olayla ilgili kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin iki mahallede aldığı güvenlik tedbirleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.