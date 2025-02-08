İstanbul'da 2 polisi bıçaklayan psikopattan kan donduran ifade

Emniyetteki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen H.B. çıkartıldığı Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ifadesinde daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve düşmanları olduğu için sürekli üzerinde bıçak taşıdığını söylediği öğrenildi. İfadesinde, olay sırasında ani bir karar ile saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten saldırgan şekilde yaptığını kabul etti. Saldırı öncesinde polislere ulaşmak amacıyla herhangi bir plan yapmadığını ifade etti.