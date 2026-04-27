İstanbul'da 20 katlı otelde yangın paniği
Beşiktaş'ta bulunan 20 katlı otelde yangın çıktı. Bazı müşteriler ve çalışanlar bahçeye çıkarak itfaiye ekiplerinin müdahalesini bekledi.
Kaynak: DHA
Beşiktaş Vişnezade Mahallesi’nde bulunan bir otelin makine dairesinde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle otelde kalan müşteriler ve bazı otel çalışanları bahçeye çıkarak itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.
İtfaiye bina içinde kontrollerde bulundu. Ekiplerin oteldeki çalışmaları sürüyor.(DHA)
