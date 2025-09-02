İstanbul'da 20 yaşındaki gencin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı A.'yı hastaneye kaldırdı. Karnından ve bacağından iki kurşunla vurulduğu öğrenilen A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmalarda biri dolu, ikisi boş olmak üzere üç mermi kovanı buldu.