İstanbul'da 21 yaşındaki bir genç öldürüldü... Kanlı saldırının nedeni şoke etti!
İstanbul Bağcılar'da, iddiaya göre E.G.'un evini satan emlakçı, satış komisyonu olan 10 bin liranın ödenmediği gerekçesiyle 21 yaşındaki oğlunu çalıştığı markette silahla başından vurarak öldürdü... yansıdı.
Korkunç cinayetin adresi İstanbul Bağcılar'dı... 3 Aralık'ta yaşanan ve 21 yaşındaki bir çocuğun öldürülme nedeni ise herkesi şoke etti...
İddiaya göre, evlerini satan E.G. ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı. Emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba E.G.'u aradı. Ailenin büyük oğlu M.G. ise komisyonu ödediğini söyledi. Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi.
Müşteri gibi davranarak alışveriş yapan saldırgan, kasanın bulunduğu bölüme gelip bir müşterinin arkasında bekledi. Ardından belinden çıkardığı silahla kasada duran E.G.'un oğlu Furkan'a ateş etti. Furkan, boynundan vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, olay sonrası etrafa ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan F.G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Silahlı saldırı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın yaya olarak markete geldiği, raflardan ürün alarak kasaya yöneldiği ve bir müşterinin arkasında beklediği görüldü. Şüphelinin, bu sırada belindeki silahı çıkarıp Furkan'a ateş ettiği ve ardından kaçtığı anlar yer alırken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)