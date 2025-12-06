İstanbul'da 21 yaşındaki bir genç öldürüldü... Kanlı saldırının nedeni şoke etti!

İddiaya göre, evlerini satan E.G. ile satış işlemini yapan emlakçı arasında komisyon tartışması yaşandı. Emlakçı, satıştan alması gereken 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini öne sürerek baba E.G.'u aradı. Ailenin büyük oğlu M.G. ise komisyonu ödediğini söyledi. Komisyonun ödenmediğini iddia eden emlakçı, bir süre sonra baba ve iki oğlunun işlettiği markete geldi.