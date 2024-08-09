İstanbul'da 3 ayrı yol çalışması trafiği kilitledi

Küçükçekmece Göl mevkiinde yan yolda Yenibosna istikametinde yer altı kablolarında arıza meydana gelince TEİAŞ ekipleri çalışma başlattı ve yine bir şerit trafiğe kapandı. D-100 Karayolunda yakın mesafelerde başlayan bu 3 ayrı yol çalışması nedeniyle gün içerisinde zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Sürücüler bu mesafeleri geçmek için uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.