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İstanbul'da 3 ayrı yol çalışması trafiği kilitledi

İstanbul'da Bahçelievler-Avcılar arasında 3 ayrı bölgede yapılan yol çalışması nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kaynak: DHA
İstanbul'da 3 ayrı yol çalışması trafiği kilitledi - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 28 Haziran'da Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidinde yenileme çalışmaları başlamıştı. Yeni üst geçit çalışması nedeniyle D-100 karayolunda her iki yönde de birer şerit kapatılmıştı.

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İstanbul'da 3 ayrı yol çalışması trafiği kilitledi - Resim: 2

Aynı zamanda Metrobüs güzergahında yapılan 'Beyaz Yol' yapımı kapsamında Küçükçekmece - Avcılar arasında yol yapım çalışmaları başlarken bir şerit metrobüslerin geçişi için daraltıldı.

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İstanbul'da 3 ayrı yol çalışması trafiği kilitledi - Resim: 3

Her iki çalışma nedeniyle Avcılar ile Yenibosna arasında daraltılan şeritler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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İstanbul'da 3 ayrı yol çalışması trafiği kilitledi - Resim: 4

Küçükçekmece Göl mevkiinde yan yolda Yenibosna istikametinde yer altı kablolarında arıza meydana gelince TEİAŞ ekipleri çalışma başlattı ve yine bir şerit trafiğe kapandı. D-100 Karayolunda yakın mesafelerde başlayan bu 3 ayrı yol çalışması nedeniyle gün içerisinde zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Sürücüler bu mesafeleri geçmek için uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

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