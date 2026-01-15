İstanbul'da 3 İETT otobüsü seyir halindeyken birbirine girdi: Yaralılar var
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İETT'ye ait 3 otobüs seyir halindeyken çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA / İHA
Kaza, saat 06.45 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.
1 / 5
Seyir halinde olan 3 İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
2 / 5
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 / 5
Kazada yaralanan 5 kişinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.
4 / 5