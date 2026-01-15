  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da 3 İETT otobüsü seyir halindeyken birbirine girdi: Yaralılar var!

İstanbul'da 3 İETT otobüsü seyir halindeyken birbirine girdi: Yaralılar var

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İETT'ye ait 3 otobüs seyir halindeyken çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA / İHA
Kaza, saat 06.45 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. 

Seyir halinde olan 3 İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kazada yaralanan 5 kişinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı. 

