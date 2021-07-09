İstanbul'da 3 katlı apartmanın altında tarih yatıyor

“Bu bir katliamdır çok önemli bir eserimiz hem Bizans, hem Osmanlı eseri yok olup gitti”

Bir arkeolog yüzünden buranın yok olduğunu söyleyen Özgümüş, “Sonra bilinmeyen bir nedenle üst yapısı kaybolup gitti. 2 tane eski ev yapılmıştı üstüne. 2000 senesinde bu evlerden biri yıkılmıştı. Diğeri yani şuan içinde bulunduğumuz mekanın üstündeki ev duruyor. 2008 yılında bir arkeoloğun burada bir şey yoktur diyerek, bunu bence bilerek yaptı, çünkü burada bir şey olmadığını görmemesi için insanın kör olması lazım. Onun raporuna dayanarak bunu yıktılar. Üzerine de apartman yapıldı. Bugün izi bile yok. Bu bir katliamdır. Çok önemli bir eserimiz hem Bizans, hem Osmanlı eseri yok olup gitti. Kemerleri temizleyip arkalarına gidebilsek başka kalıntılar da çıkar” dedi.