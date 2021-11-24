İstanbul'da 3 katlı apartmanın bahçesi çöktü
Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Büyükçekmece'de bulunan 3 katlı apartmanın bahçesinde daha önce foseptik çukuru olarak kullanılan kısım yağış nedeniyle çöktü.
Olay, saat 17.30 sıralarında Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Daha önce foseptik çukuru olarak kullanılan toprak kısmı yoğun yağış nedeniyle çöktü.
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Olayın ardından korku yaşayan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, zabıta, itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Olay yerinde güvenlik önlemlerini alan ekiplerin talebi üzerine apartmanın zeminini incelemek için Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yetkililer çağrıldı.
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Yapılan incelemelerin ardından apartmanın tahliyesine gerek olmadığına karar verildi. Çöken kısmın ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tekrar doldurulacağı öğrenildi.
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