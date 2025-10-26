İstanbul'da 3 katlı binada çıkan yangın can aldı
İstanbul Şişli'de 3 katlı binanın çatı katında yalnız yaşayan Ş.G., sabah saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Olay saat 09.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri daireye girerek yangını söndürdü. Yapılan incelemede mutfakta bir kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi.
Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemelerde evde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, ölenin Ş.G. (49) olduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ş.G.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Eşinden ayrıldığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen G.'nin yalnız başına yaşadığı bilgisine ulaşıldı.