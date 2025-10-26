İstanbul'da 3 katlı binada çıkan yangın can aldı

Olay saat 09.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri daireye girerek yangını söndürdü. Yapılan incelemede mutfakta bir kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi.