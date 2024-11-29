  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Göçük altında kalanlar var

İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Göçük altında kalanlar var

İstanbul Güngören'de yıkım sırasında 3 katlı binada çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı.

Kaynak: AA/DHA
İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Göçük altında kalanlar var - Resim: 1

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tekstil firmasınca kullanılan ve kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan 3 katlı binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

1 / 5
İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Göçük altında kalanlar var - Resim: 2

Yıkım sırasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

2 / 5
İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Göçük altında kalanlar var - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

3 / 5
İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Göçük altında kalanlar var - Resim: 4

Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

4 / 5