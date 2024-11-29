İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Göçük altında kalanlar var
İstanbul Güngören'de yıkım sırasında 3 katlı binada çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı.
Kaynak: AA/DHA
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tekstil firmasınca kullanılan ve kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan 3 katlı binada yıkım çalışmaları başlatıldı.
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Yıkım sırasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.
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Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.
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