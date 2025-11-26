İstanbul'da 3 kişinin öldüğü cinayetlerin şüphelisi katil zanlısı yakalandı!
İstanbul'da ikisi erkek biri kadın 3 kişinin öldürüldüğü cinayet serisinde 3 kişinin arasındaki bağlantı araştırılmaya devam ederken, şüpheli olarak aranan katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Büyükçekmece'de E.G. ve E.Y. bir otomobilin içinde, M.K. ise, yakındaki bir otel odasında ölü bulunmuştu... Silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen 3 kişinin arasındaki bağlantı araştırılırken, şüpheli olarak aranan H.K. gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Büyükçekmece’de meydana gelen olayda silah sesleri duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri otomobilin ön koltuğunda bulunan E.Y.’ın (33) hayatını kaybettiğini, şoför koltuğunda oturan E.G.’nün (31) ise ağır yaralı olduğunu tespit etti.
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.G. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken yakınlardaki bir otelin odasında M.K.'nin (27) cesedi bulundu.