İstanbul'da 30 milyon TL'lik operasyon: Yüzlerce lastik ve jant ele geçirildi

Şebeke üyelerini takibe alan kaçakçılık polisi, Esenyurt ve Sultanbeyli'de bulunan işyeri ve depolara 30 Ekim’de operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan depo ve işyerlerindeki aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lirayı bulan lüks otomobillere ait 743 adet araç lastiği ve jantı ele geçirildi.