İstanbul'da 32 katlı binada korku dolu anlar
İstanbul Esenyurt'ta 32 katlı binada yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı.
Esenyurt'ta bulunan 32 katlı sitenin girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitenin tamamını yoğun duman kaplayan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi.
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Sitede mahsur kalan 1'i çocuk olmak üzere toplamda 4 kurtarıldı. İtfaiye ekipleri kurtarılan çocuğu kucağında hastane yetiştirdi.
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Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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