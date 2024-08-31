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İstanbul'da 32 katlı binada korku dolu anlar

İstanbul Esenyurt'ta 32 katlı binada yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı.

İstanbul'da 32 katlı binada korku dolu anlar - Resim: 1

Esenyurt'ta bulunan 32 katlı sitenin girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitenin tamamını yoğun duman kaplayan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi. 

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İstanbul'da 32 katlı binada korku dolu anlar - Resim: 2

Sitede mahsur kalan 1'i çocuk olmak üzere toplamda 4 kurtarıldı. İtfaiye ekipleri kurtarılan çocuğu kucağında hastane yetiştirdi.  

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İstanbul'da 32 katlı binada korku dolu anlar - Resim: 3

Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul'da 32 katlı binada korku dolu anlar - Resim: 4
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