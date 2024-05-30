İstanbul'da 3,5 milyon TL'lik sahte cinsel ilaç operasyonu
İstanbul Avcılar'da bir yatak imalathanesinde piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 68 koli sahte ilaç ele geçirildi. Sahte ilaçlara el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir iş yerini denetledi.
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İş yerindeki deponun izinsiz kullanıldığını belirleyen zabıta ekipleri, üst katta bulunan yatak imalathanesini de kontrol etti.
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Denetimler sırasında ekiplerin dikkatini üst üste konulan koliler çekti.
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