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İstanbul'da 3,5 milyon TL'lik sahte cinsel ilaç operasyonu

İstanbul Avcılar'da bir yatak imalathanesinde piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 68 koli sahte ilaç ele geçirildi. Sahte ilaçlara el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da 3,5 milyon TL'lik sahte cinsel ilaç operasyonu - Resim: 1
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İstanbul'da 3,5 milyon TL'lik sahte cinsel ilaç operasyonu - Resim: 2

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir iş yerini denetledi.

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İstanbul'da 3,5 milyon TL'lik sahte cinsel ilaç operasyonu - Resim: 3

İş yerindeki deponun izinsiz kullanıldığını belirleyen zabıta ekipleri, üst katta bulunan yatak imalathanesini de kontrol etti.

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İstanbul'da 3,5 milyon TL'lik sahte cinsel ilaç operasyonu - Resim: 4

Denetimler sırasında ekiplerin dikkatini üst üste konulan koliler çekti.

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