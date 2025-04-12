İstanbul'da 4 katlı binanın önünde korkutan patlama: Yaralılar var

'ALT KATLARDA HİÇBİR ŞEY KULLANILACAK GİBİ DEĞİL'

Yangından etkilenen apartmanda oturan Zeki E., “Sabah İSKİ geldi, arabalarını kaldırın çalışma yapacağız dediler. Biz arabaları çektik. 10 dakika sonra kazı esnasında patlama meydana geldi. Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadan çoluk çocukları aldık. Ama görüyorsunuz ki binada hasar oluştu. Biz kesinlikle dava açacağız. Bir daha çalışma yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bütün dairelerde hasar var. En üst katta oturuyorum. En az benim evim hasar gördü ama orada da bir sürü hasar var. Alt katlarda hiçbir şey kullanılacak gibi değil" dedi.