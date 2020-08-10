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  3. 10 Ağustos 2020 00:21

İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiiye klima ünitesi

Üsküdar'da bulunan 472 yıllık geçmişe sahip Mihrimah Sultan Camii, bir bölümüne takılan klima üniteleri nedeniyle dikkatleri üzerinde çekti. Tarihe camii zarar verildiği gerekçesiyle sosyal medyada tepkiler oluştu. Yetkiler ünitelerin kaldırılacağını açıkladı.

İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiiye klima ünitesi

İstanbul, Mihrimah Sultan Cami Külliyesi bacalarına monte edilen klima ünitelerini tepkilere neden oluyor.

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İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiiye klima ünitesi

Mihrimah Sultan Camisinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açtı.

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İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiiye klima ünitesi

Konuyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz sosyal medya hesabından “Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sümela Manastırı gibi tarihi eserlerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan'ın hatırasını mı koruyamayacağız. Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O klima oradan kaldırılacak” diye paylaşımda bulundu.

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İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiiye klima ünitesi

Tarihi camiiyi 1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman kızı Mihrimah Sultan adına Mimar Sinan’a yaptırdı.

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