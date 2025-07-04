  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. AKOM'dan İstanbullulara hayati uyarı: Sokağa çıkmayın!

İstanbul'da 5-9 Temmuz tarihleri için kırmızı alarm verildi

AKOM, İstanbulluları 5-9 Temmuz tarihleri arasına şehri kavuracak olan yeni bir sıcak hava dalgasına karşı uyararak başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında kalmamaları gerektiğini duyurdu.

İstanbul'da 5-9 Temmuz tarihleri için kırmızı alarm verildi - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları 5-9 Temmuz tarihleri arasında etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı uyardı.

1 / 10
İstanbul'da 5-9 Temmuz tarihleri için kırmızı alarm verildi - Resim: 2

Geçtiğimiz haftayı Poyraz rüzgarının da etkisiyle mevsim normallerinde geçiren İstanbul'da, 5 Temmuz itibarıyla sıcaklıkların yeniden artacağı belirtildi. Nem oranındaki yükseliş nedeniyle özellikle gece saatlerinde uyku konforunun azalabileceğine dikkat çekildi.

2 / 10
İstanbul'da 5-9 Temmuz tarihleri için kırmızı alarm verildi - Resim: 3

Açıklamada, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasının, güneş çarpması açısından en riskli zaman dilimi olduğu vurgulandı. Başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında kalmamaları gerektiği belirtildi.

3 / 10
İstanbul'da 5-9 Temmuz tarihleri için kırmızı alarm verildi - Resim: 4

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava sıcaklıklarının gün gün daha da artması, pek çok ilimizde 40 dereceyi aşması beklendiğini açıkladı.

4 / 10