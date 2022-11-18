İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak.
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Şebeke hattı arızası ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek ilçeler İSKİ tarafından paylaşıldı. Planlı su kesintisi programına göre, Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Kağıthane'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek.
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İSKİ'DEN PLANLI SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.
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