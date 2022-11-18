İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Şebeke hattı arızası ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek ilçeler İSKİ tarafından paylaşıldı. Planlı su kesintisi programına göre, Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Kağıthane'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek.