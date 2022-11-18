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İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak.

İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi - Resim: 1

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Şebeke hattı arızası ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek ilçeler İSKİ tarafından paylaşıldı. Planlı su kesintisi programına göre, Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Kağıthane'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. 

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İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi - Resim: 2

İSKİ'DEN PLANLI SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi. 

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İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi - Resim: 3
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İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi - Resim: 4
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