İstanbul'da 5 katlı binada çıkan yangın 2 bloklu binayı küle çevirdi

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Bağdat Caddesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında başlayan yangın güçlükle kontrol altına alınırken, 2 bloklu binanın çatı ve giriş katları tamamen küle döndü.

Kaynak: DHA / İHA
Yangın, saat 14:50'de Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. 

İddiaya göre 5 katlı ve 2 bloklu binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Yangın bir anda büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Ekiplerin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları nedeniyle bölge yoğun şekilde duman altında kaldı. 

