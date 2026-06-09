İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın: Alevler 3 binaya daha sıçradı!

4 Binanın Çatısı Yandı

Çatısı yanan binalardan birinde oturan Cihat A., "Ben işten geldiğimde zaten tutuşmuştu komple yanıyordu çatı. Dört çatı yandı, izleyebildim sadece, başka birşey yapamadım. Bir binada çatı katı ve onun bir alt katı komple yandı. İtfaiye müdahale etti bizim binanın çatısına da sıçradı. Yangın diğer binalara da sıçrarken itfaiye müdahale etti. Öğrendiğimiz kadarıyla çok şükür kimseye birşey olmamış. Sabah işe gittim, geldiğimde ev yanıyordu" dedi. (DHA)