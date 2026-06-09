İstanbul'da 5 katlı binada korkutan yangın: Alevler 3 binaya daha sıçradı!
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki 3 binanın çatısına daha sıçradı. Korkutan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yangın, Pınar mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.İddiaya göre, tadilat yapılan çatıda elektrikten kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 binanın çatısına daha sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Okul Tahliye Edildi
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, yangın çıkan binanın yakınında bulunan Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken 4 binada hasar meydana geldi. Yangın anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
4 Binanın Çatısı Yandı
Çatısı yanan binalardan birinde oturan Cihat A., "Ben işten geldiğimde zaten tutuşmuştu komple yanıyordu çatı. Dört çatı yandı, izleyebildim sadece, başka birşey yapamadım. Bir binada çatı katı ve onun bir alt katı komple yandı. İtfaiye müdahale etti bizim binanın çatısına da sıçradı. Yangın diğer binalara da sıçrarken itfaiye müdahale etti. Öğrendiğimiz kadarıyla çok şükür kimseye birşey olmamış. Sabah işe gittim, geldiğimde ev yanıyordu" dedi. (DHA)