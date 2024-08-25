İstanbul'da 5 katlı otelde korkutan yangın
İstanbul Fatih'te 5 katlı bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Molla Gürani Mahallesi, Muratpaşa Sokak'ta bulunan otelin bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yangını söndüren itfaiye ekipleri, diğer yandan otelde bulunanları tahliye etti.Üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle pencereden alınarak kurtarıldı.
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Üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle pencereden alınarak kurtarıldı.
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