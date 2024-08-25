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İstanbul'da 5 katlı otelde korkutan yangın

İstanbul Fatih'te 5 katlı bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da 5 katlı otelde korkutan yangın - Resim: 1

Molla Gürani Mahallesi, Muratpaşa Sokak'ta bulunan otelin bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İstanbul'da 5 katlı otelde korkutan yangın - Resim: 2

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da 5 katlı otelde korkutan yangın - Resim: 3

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, diğer yandan otelde bulunanları tahliye etti.Üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle pencereden alınarak kurtarıldı.

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İstanbul'da 5 katlı otelde korkutan yangın - Resim: 4

Üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle pencereden alınarak kurtarıldı.

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