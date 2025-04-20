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İstanbul'da 55 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

İstanbul Sarıyer'de 7 katlı binanın en üst katında yaşayan 55 yaşındaki kadın, evde yalnız olduğu sırada pencereden düşüp hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
İstanbul'da 55 yaşındaki kadının şüpheli ölümü - Resim: 1

Olay, 16 Nisan Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 katlı binanın en üst katında yaşayan H.G., öğle saatlerinde pencereden düştü. Metrelerce yükseklikten yola düşen kadını gören çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. 

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İstanbul'da 55 yaşındaki kadının şüpheli ölümü - Resim: 2

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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İstanbul'da 55 yaşındaki kadının şüpheli ölümü - Resim: 3

Kadının düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul'da 55 yaşındaki kadının şüpheli ölümü - Resim: 4

PENCEREDEN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Ameliyata alınan H.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kadının olay sırasında evde yalnız olduğunu tespit etti.

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