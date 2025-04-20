İstanbul'da 55 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

PENCEREDEN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Ameliyata alınan H.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kadının olay sırasında evde yalnız olduğunu tespit etti.