İstanbul'da 55 yaşındaki kadının şüpheli ölümü
İstanbul Sarıyer'de 7 katlı binanın en üst katında yaşayan 55 yaşındaki kadın, evde yalnız olduğu sırada pencereden düşüp hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, 16 Nisan Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 katlı binanın en üst katında yaşayan H.G., öğle saatlerinde pencereden düştü. Metrelerce yükseklikten yola düşen kadını gören çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
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Kadının düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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PENCEREDEN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ
Ameliyata alınan H.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kadının olay sırasında evde yalnız olduğunu tespit etti.
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