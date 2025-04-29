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İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir apartman tahliye edildi

İstanbul’da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Küçükçekmece’de bulunan 5 katlı bina yapılan değerlendirmenin ardından riskli olduğu tahmin edilerek tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaynak: İHA
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir apartman tahliye edildi - Resim: 1

İstanbul’da 23 Nisan günü Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6.2 şiddetindeki depremin ardından Küçükçekmece Yeni Mahalle 3. Çeşme Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bina yapılan kontrollerin sonucunda tedbir amacıyla tahliye edildi.

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İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir apartman tahliye edildi - Resim: 2

Tahliye sonrası zabıta ekiplerince sokağın bir kısmına şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.

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İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir apartman tahliye edildi - Resim: 3
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İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir apartman tahliye edildi - Resim: 4
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