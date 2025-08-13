İstanbul'da 7 dakikada 350 bin liralık hırsızlık kamerada

İş yeri çalışanı Engincan Kartal, sabah saatlerinde alarmın çalması üzerine polis ekiplerine ve kendilerine haber verildiğini söyleyerek, "Dükkana geldiğimizde kapılar açıktı, içeride kimse yoktu. İçeri girip pirinç malzemeleri, laptopları ve kamera kayıt sistemini çaldılar. Kayıt cihazının olduğu kutuyu bile götürdüler. Kameraları kırdılar, alarm sistemini devre dışı bıraktılar. Çok profesyonel hareket ettiler. Üç buçuk dakikada kapıyı kırıp kalan sürede dükkanı boşalttılar. Yaklaşık 350 bin lira zararımız var" dedi. Hırsızların daha önce de bölgede benzer girişimlerde bulunduğunu söyleyen Kartal, "İki ay önce üst kattaki dükkana hırsızlık yapıldı, üç ay önce de arka tarafta park halindeki bir kamyonu soyma girişimi oldu. Bu kişilerin aynı çete olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.