İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 10 Mart Salı günü İstanbul'un Avrupa yakasındaki 24 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayacak. Bazı bölgelerde kesinti süresi 7 saati bulacak. İşte Arnavutköy'den Beşiktaş'a, Esenyurt'tan Sarıyer'e kadar kesintiden etkilenecek mahalle ve sokakların tam listesi.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
