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  3. 16 Temmuz 2020 00:00

İstanbul'da 7. Yeditepe Huzur Denetimleri

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/7" denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul'da 7. Yeditepe Huzur Denetimleri

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak yılın 7. Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. 

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İstanbul'da 7. Yeditepe Huzur Denetimleri

Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri ve trafik polisleri katıldı. 

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İstanbul'da 7. Yeditepe Huzur Denetimleri

Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. 

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İstanbul'da 7. Yeditepe Huzur Denetimleri

Hassas burunlu narkotik köpekleri ise araçlarda aramalar yaptı. 

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