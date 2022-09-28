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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ saat verdi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 ilçede su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte 28 Eylül İSKİ su kesintisi listesi...

İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ saat verdi - Resim: 1

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları ilçelerde meydana gelen su kesintileri nedeniyle, İSKİ'nin arıza kesinti listesini incelemeye başladı. İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında 8 ilçede su kesintisi yapılacağı açıklandı.

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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ saat verdi - Resim: 2

Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 08.00'da başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Mehmet Akif Ersoy ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerine su verilemeyecek.

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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ saat verdi - Resim: 3

Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.00'da başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Fatih Mahallesine su verilemeyecek.

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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ saat verdi - Resim: 4

Bahçelievler'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.21'de başlayacağı ve 15.30'da bitmesi öngörülüyor. Hürriyet Mahallesine su verilemeyecek.

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