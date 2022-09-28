İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ saat verdi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 ilçede su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte 28 Eylül İSKİ su kesintisi listesi...
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları ilçelerde meydana gelen su kesintileri nedeniyle, İSKİ'nin arıza kesinti listesini incelemeye başladı. İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında 8 ilçede su kesintisi yapılacağı açıklandı.
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Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 08.00'da başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Mehmet Akif Ersoy ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerine su verilemeyecek.
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Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.00'da başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Fatih Mahallesine su verilemeyecek.
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Bahçelievler'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.21'de başlayacağı ve 15.30'da bitmesi öngörülüyor. Hürriyet Mahallesine su verilemeyecek.
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