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  3. 31 Aralık 2020 18:24

İstanbul'da 8 katlı işyerinde yangın

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan 8 katlı bir işyerinin deposunda çıkan yangın büyük panik yarattı.

İstanbul'da 8 katlı işyerinde yangın

Yangın saat 13.00 sıralarında Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir işyerinin depo kısmında çıktı. Depodan çıkan alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

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İstanbul'da 8 katlı işyerinde yangın

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

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İstanbul'da 8 katlı işyerinde yangın

CAM PATLADI, BİR KİŞİ YARALANDI
Yangın sırasında bir camın patlaması sonucu kafasına cam parçaları isabet eden bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye depoda çıkan yangını söndürdü.

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İstanbul'da 8 katlı işyerinde yangın

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ABLASINI BEKLEDİ
İşyerinde çalıştığı öğrenilen bir kadın ablasının içeride mahsur kaldığını düşünerek gözyaşları içinde ablasının çıkmasını bekledi ancak kadının ablasının yangın sırasında dışarı çıktığı ortaya çıktı.

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