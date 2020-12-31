İstanbul'da 8 katlı işyerinde yangın
İstanbul Büyükçekmece'de bulunan 8 katlı bir işyerinin deposunda çıkan yangın büyük panik yarattı.
Yangın saat 13.00 sıralarında Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir işyerinin depo kısmında çıktı. Depodan çıkan alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
CAM PATLADI, BİR KİŞİ YARALANDI
Yangın sırasında bir camın patlaması sonucu kafasına cam parçaları isabet eden bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye depoda çıkan yangını söndürdü.